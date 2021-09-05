В 6-той армии ВВС и ПВО Западного военного округа прошли учения связистов

Аргументы Недели → Армия 13+

5 сентября 2021, 16:11

Фото: Соцсети

В поле были выведены более 20 мобильных узлов связи. Военнослужащие провели их развёртывание, маскировку и обеспечили охрану и оборону. Были полностью отработаны нормативы по установлению непрерывной радиосвязи со стационарными узлами связи во всех диапазонах частот. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В ходе тренировок были задействованы подвижные радиорелейные станции Р-409, Р-419Л1, радиостанции Р-140, телефонные коммутаторы П-206П «Протей» и прочие.

6-тая Ленинградская армия ВВС и ПВО осуществляет задачи по охране воздушного пространства РФ в западном и северо-западном направлениях и прикрывает фронт протяжённостью 3750 км.

Минобороны РФ сообщает: «В состав объединения ВВС и ПВО входят 2 соединения ПВО, авиационное соединение (авиационная база 1-го разряда), а также авиационные части и части зенитных ракетных и радиотехнических войск (ЗРВ и РТВ), базы хранения вооружения и военной техники и имущества, инженерные части, части связи и РЭБ непосредственного подчинения.

На вооружении частей ЗРВ объединения находятся зенитные ракетные комплексы С-300 и Бук М-1, предназначенные для уничтожения аэродинамических средств воздушного нападения, тактических баллистических ракет противника, наземных (надводных) неподвижных целей. На вооружении частей РТВ объединения состоят различные радиолокационные станции дальнего обнаружения, поиска, опознавания и сопровождения маловысотных целей. На вооружении авиационных частей объединения состоят фронтовые истребители Су-27, МиГ-29, истребители-перехватчики МиГ -31, самолеты-разведчики МиГ-25 РБ, фронтовые бомбардировщики Су-24, СУ-24М и самолеты-разведчики СУ-24МР, современные фронтовые бомбардировщики поколения «4+» Су-34, военно-транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ан-30, Ан-72, Ту-134, боевые и военно-транспортные самолеты Ми-8 и Ми-24».

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