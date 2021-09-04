Талибан рано празднует победу над Панджшером

Аргументы Недели → Армия 13+

4 сентября 2021, 17:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Талибы (запрещены в России) несколько поторопились объявить о том, что взяли под свой полный контроль Панджшерское ущелье. С мест боёв поступает информация, что джихадистам так и не удалось сломить сопротивление таджикского ополчения.

Из Панджшера поступают данные о том, что талибы несут потери и несмотря на жёсткий натиск с их стороны таджикским силам самообороны удалось удержать свои позиции. И та и другая сторона использует артиллерию и бронетехнику. Впрочем, в горах гаубицы Д-30 и реактивные системы залпового огня БМ-21 не дают того эффекта, который возможен на равнине. Прежде всего есть проблемы с подготовкой огневых позиций. Точнее нет никакой возможности оборудовать их в нужном месте и в нужной конфигурации из-за горного ландшафта. Для боевых действий в таких условиях нужна специальная артиллерия, которой нет ни у одной из сторон.

В войне в горах, вообще, тот имеет преимущество, кто занял позиции выше противника. В его распоряжении оказывается главное оружие гор – сами горы. Искусственно устроенными камнепадами можно нанести значительно больший урон неприятелю, чем применяя стрелковое или артиллерийское вооружение.

За 20 лет войны талибы бесспорно получили хороший боевой опыт, но горы в войнах не раз становились серьёзным препятствием на пути к победе даже у самых сильных армий. Здесь нужны бойцы, имеющие особую горную/альпинистскую подготовку, нужны командиры с другим, не равнинным, тактическим мышлением. Берусь со смелостью утверждать, что таковых у талибов – нет. Правда и у таджикского ополчения нет людей, обладающих специальными навыками и знаниями, но они воюют на своей земле. И мотивированы тем, что отступать им некуда.

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