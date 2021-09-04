Пакистанская разведка открыто демонстрирует свои контакты с Талибаном

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4 сентября 2021, 16:49

Фото: Соцсети

Глава пакистанского разведывательного сообщества Фаиз Хамид в субботу посетил Кабул, сообщают региональные СМИ. Этот вояж высокопоставленный представитель спецслужб Исламской республики совершил ради открытых переговоров с первыми лицами Талибана (запрещён в России).

Фаиз Хамид заявил журналистам: «Мы работаем над миром и стабильностью в Афганистане». Между строк мы читаем, что Исламабад намерен обеспечить себе стратегическую глубину за счёт Афганистана. В этом есть необходимость, если учесть непростые отношения Пакистана и Индии.

Глава пакистанского разведывательного сообщества не уточнил с кем конкретно он собирается вести переговоры. Но, местные СМИ указывают, что имя одного из собеседников Хамида всё же стало известно. И это мулла Абдул Гани Барадаром. В Исламабаде не скрывают, что власти Пакистана будут сотрудничать с талибами.

Накануне глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад будет сотрудничать с новыми властями Афганистана, если тех будет поддерживать афганский народ. Ранее сообщалось, что эмиром Афганистана скорее всего станет Хайбатулла Ахундзада, а Барадару прочат пост премьер-министра.

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