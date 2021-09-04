Турция поставит Украине свои зенитные самоходные комплексы

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4 сентября 2021, 15:55

Фото: Соцсети

Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» заключила с турецкой корпорацией Aselsan контракт на модернизацию некоторых комплексов ПВО и их интегрированию с турецкими мобильными командными пунктами (Command&Control), сообщает пресс-служба «Укрспецэкспорта».

В информационном бюллетене говорится: «Этот контракт — очередной шаг для углубления сотрудничества между нашими странами в сфере военно-технического сотрудничества. На сегодня компания Aselsan A.S. является мощным производителем оборонной продукции в Турецкой Республике. Эта компания не только производит оборонную продукцию, но и занимается научно-исследовательской работой и внедрением высокотехнологичных разработок».

Всё сводится к тому, что Турция хочет впарить Незалежной свои самоходные зенитные пушечные комплексы (ЗПК) Korkut сомнительного качества. Эти ЗПК включают боевую машину, оснащённую трёхствольной 35-мм зенитной пушкой и самоходный пункт управления. Конечно же речь не идёт о кардинальном улучшении украинской системы ПВО/ПРО, поскольку эти комплексы предназначены для непосредственного/ближнего прикрытия объектов или подразделений сухопутных сил от воздушного нападения. Но, важен сам прецедент активного участия Турции в вооружении Украины чем угодно.

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