В августе войска ЗВО получили около 100 единиц боевой техники и вооружений, а с начала года – более 700

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4 сентября 2021, 15:27

Фото: Соцсети

Только в августе текущего года в войска Западного военного округа (ЗВО) поступило около 100 единиц современной боевой и специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В танковые и мотострелковые части общевойсковых армий ЗВО проступили современные танки Т-72Б3, Т-90, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. Противотанковые и артиллерийские подразделения получили 10 противотанковых комплексов «Корнет» и «Штурм-С». Части береговых войск балтийского флота и подразделения специального назначения поставлено более 70 единиц современной бронетанковой и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы, инженерной техники и другой специальной техники.

Пресс-служба ЗВО сообщает: «С начала года в войска Западного военного округа поставлено более 700 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), что позволило довести долю современных образцов до более чем 70%».

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