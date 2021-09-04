Появились реальные подозрения, что среди афганских беженцев есть террористы

Аргументы Недели → Армия 13+

4 сентября 2021, 14:31

Фото: Соцсети

США предполагают принять на своей территории около 50 тыс. афганских беженцев, сейчас большая их часть находится на различных военных базах Вооружённых сил Америки. Разведсообщество США высказало серьёзное опасение, что среди беженцев есть члены террористических групп. Данное предположение высказывалось многими экспертами, ещё в самом начале эвакуации афганцев-коллаборационистов из Кабула.

Глава Северного командования Вооружённых сил Америки генерал ВВС США Гленн Ван Херк высказал предположение, что Штатам придётся принять у себя около 50 тыс. беженцев их Афганистана. Однако уже сейчас спецслужбы Америки обеспокоены вероятностью того, что среди беженцев оказались члены террористических ячеек. Отмечается, что есть информация, подтверждающая эти подозрения.

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