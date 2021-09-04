В Калининградской области разведчики 11-го АК Балтфлота провели тренировки с применением БПЛА

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4 сентября 2021, 14:08

Фото: Соцсети

В 11-м армейском корпусе (АК) Балтийского флота (БФ) прошли тренировки расчётов разведывательных комплексов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Мероприятие является частью подготовки к совместным российско-белорусским стратегическим командно-штабным учениям (СКШУ) «Запад-2021». Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (Калининград).

Разведчики подразделений БПЛА 11-го АК были. подняты по тревоге, совершили марш в район действий, где был развернут пост управления. Далее они запустили в воздух беспилотники «Орлан» и провели разведку местности. В результате были обнаружены замаскированные командные пункты условного противника. Мероприятие проводилось в качестве подготовки к совместным российско-белорусским СКШУ «Запад-21».

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