В Калининградской области разведчики 11-го АК Балтфлота провели тренировки с применением БПЛА
4 сентября 2021, 14:08
В 11-м армейском корпусе (АК) Балтийского флота (БФ) прошли тренировки расчётов разведывательных комплексов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Мероприятие является частью подготовки к совместным российско-белорусским стратегическим командно-штабным учениям (СКШУ) «Запад-2021». Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (Калининград).
Разведчики подразделений БПЛА 11-го АК были. подняты по тревоге, совершили марш в район действий, где был развернут пост управления. Далее они запустили в воздух беспилотники «Орлан» и провели разведку местности. В результате были обнаружены замаскированные командные пункты условного противника. Мероприятие проводилось в качестве подготовки к совместным российско-белорусским СКШУ «Запад-21».
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