Талибы завязли в боях в Панджшере

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3 сентября 2021, 18:02

Фото: Соцсети

Формирования радикального исламистского движения Талибан (запрещено в России) штурмуют Панджшерское ущелье. Бои носят ожесточенный характер. Обе стороны применяют танки, сообщает новостное агентство «Интерфакс».



Талибы предприняли наступление в Панджшерское ущелье в двух направлениях. В частности, была попытка сходу овладеть перевалом Хавак, но, многочисленные атаки джихадистов выдохлись и местным силам самообороны удалось здесь удержать свои позиции. Новые попытки штурма были безуспешны для талибов. Однако им удалось выбить таджикское ополчение из уезда Шотоль, а также оседлать высоту на входе в Панджшерское ущелье. Там был уничтожен танк Т-55 сил местного сопротивления.

Конечно же сообщение о применении сторонами танков звучит более чем смешно, поскольку речь идёт о наличии у тех и других о считаных единицах данного типа вооружения. Один танк применили таджики, также один танк ввели в бой талибы, причём в наличие у них только металлолом старого образца Т-55 и Т-62. Но, всё же эта рухлядь советского образца оказалась боеспособной. Вообще, в горах применение танков – сложная задача, здесь пехота – царица войны. Воевать в горных условиях- это особое искусство, когда новейшие вооружение и техника оказываются бессильны.

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