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Потенциальная цель для российский БРК - эсминец США Arleigh Burke посетит Таллин

, 17:27

Потенциальная цель для российский БРК - эсминец США Arleigh Burke посетит Таллин
Фото: Соцсети

Посольство Америки в Эстонии решило подсластить горькую пилюлю бегства США из Афганистана, сообщив о скором визите эсминца Arleigh Burke в Таллин (известный также как - Талин, Таллинн, Колывань, Ревель), что бесспорно свидетельствует о повышающейся активности американских ВМС близ российских границ. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

Амбасадор Америки в Эстонии сообщил: «Посольство США радо сообщить, что корабль ВМС США - эсминец Arleigh Burke (DDG 51) - прибудет в Таллинн в эти выходные для запланированного посещения порта. Этот визит предоставит возможность укрепить отношения между США и Эстонией по сотрудничеству во имя стабильной, безопасной и процветающей Европы».
По мнению посольства США: «Присутствие корабля в Балтийском море демонстрирует неизменную приверженность ВМС США коллективной защите европейского региона и укрепляет прочную связь между США и Эстонией». По мнению российских военных — это еще одна жирная точка на мониторах радаров береговых ракетных комплексов, обозначающая лёгкую мишень, которая будет уничтожена считанными залпами в течение нескольких минут.

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