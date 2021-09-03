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3 сентября 2021, 17:27

Фото: Соцсети

Посольство Америки в Эстонии решило подсластить горькую пилюлю бегства США из Афганистана, сообщив о скором визите эсминца Arleigh Burke в Таллин (известный также как - Талин, Таллинн, Колывань, Ревель), что бесспорно свидетельствует о повышающейся активности американских ВМС близ российских границ. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

Амбасадор Америки в Эстонии сообщил: «Посольство США радо сообщить, что корабль ВМС США - эсминец Arleigh Burke (DDG 51) - прибудет в Таллинн в эти выходные для запланированного посещения порта. Этот визит предоставит возможность укрепить отношения между США и Эстонией по сотрудничеству во имя стабильной, безопасной и процветающей Европы».

По мнению посольства США: «Присутствие корабля в Балтийском море демонстрирует неизменную приверженность ВМС США коллективной защите европейского региона и укрепляет прочную связь между США и Эстонией». По мнению российских военных — это еще одна жирная точка на мониторах радаров береговых ракетных комплексов, обозначающая лёгкую мишень, которая будет уничтожена считанными залпами в течение нескольких минут.

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