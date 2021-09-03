Рахманов сообщил о решении Минобороны оснащать корабли ракетами «Циркон»

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3 сентября 2021, 17:05

Фото: Соцсети

Гиперзвуковыми ракетами 3М22 «Циркон» оснастят в первую очередь корабли проекта 22350 класса «Адмирал Горшков», в дальнейшем их разместят на другие платформы в том числе и сухопутные. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

В пятницу глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов заявил о гиперзвуковых ракетах «Циркон» в интервью «Интерфаксу»: «Решение по оснащению наших кораблей тем или иным типом ракет в любом случае остается за министерством обороны. Когда такое решение будет, мы его выполним».

Ранее МО РФ сообщило о завершении испытаний гиперзвукового ракетного комплекса (ГРК) 3К22 «Циркон», её дальность полета превышает 1 тыс. км, а скорость 9 Махов. Такое оружие делает основу военной мощи США: авианосные ударные группы - крайне уязвимыми. К тому же, по словам президента РФ Владимира Путина ГРК «Циркон» получат сухопутные платформы, а это означает, в купе с ГРК «Кинжал» и другим современным вооружением ВС РФ - полное огневое превосходство и на суше.

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