ЦВО готовится к вторжению из Афганистана на большую глубину, вероятно вплоть до Казахстана

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3 сентября 2021, 15:31 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В горах Западного Саяна идут совместные ротные тактические учения войск Казахстана и России с применением бронеавтомобилей, вертолётов Ми-8, Ми-24, беспилотников «Орлан-10» и САУ «Нона-СВК». В данных манёврах задействовано более 500 военнослужащих и около 150 единиц военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

В штабе ЦВО сообщают: «В ходе активной фазы российско-казахстанского учения, проходящего в предгорьях Западного Саяна, объединённая тактическая группа ликвидировала прорыв условных незаконных вооруженных формирований на территорию союзного государства. Учение стартовало 31 августа и продлится до 4 сентября».

По сценарию манёвров разведка «Коллективных сил быстрого реагирования» обнаружила вооруженная группа условного противника, незаконно проникшую на территорию союзного государства. Для пресечения действий неприятеля был совершён так называемый вертикальный манёвр. С двойки ударно-транспортных вертолётов Ми-8 высажен объединённый российско-казахский тактический десант на пути следования противника в труднодоступном горном районе под прикрытием пары ударных вертолетов Ми-24.

Объединённое подразделение развернулось в боевой порядок на пути следования бандитского формирования оборудовало опорный пункт и выставило боевое охранение. Также была организована разведка и патрулирование района. По информации пресс-службы ЦВО противник вступил в бой с объединённой тактической группой, понёс потери, был опрокинут и рассеян. Для уничтожения её разрозненных остатков были выделены мобильные группы из состава мотострелковых подразделений на бронеавтомобилях «Тигр». Поиск остатков бонды осуществлялся с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Также сообщается, что в рамках тех же учений, на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва был отработан манёвр колёсами и огнем самоходных артиллерийских установок (САУ) «Нона-СВК». По замыслу условный противник (незаконное вооружённое формирование) попытался захватить населённый пункт (пример Первомайского в Дагестане), был обнаружен на подходе к нему на горном серпантине при проведении воздушной разведки беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», а подразделение САУ «Нона-СВК» выдвинулось на огневые позиции развернулось и сосредоточенным огнём уничтожило бандитскую группу.

Для такой работы 120-мм САУ 2С23 «Нона-СВК» наиболее эффективное вооружение. Это, по сути, самоходный миномёт (мортира), может вести огонь по противнику с возвышением ствола более 45 градусов, снаряды будут падать на головы врага сверху от них сложно укрыться. Расчёты разворачивают свои оружия скрытно, на обратных склонах хребтов по отношению к противнику и невидимы для неприятеля, целеуказание ведётся с хребта силами артиллерийской передовой разведки или с помощью БПЛА. На этот раз САУ развернулись всего в 3 км от цели и вели мортирную стрельбу, с большим возвышением ствола по сильно нависающей траектории.

Из участия казахских военных в учениях можно сделать вывод, что предполагается прорыв талибов (запрещены в России) в Казахстан, а возможно и севернее. Впрочем, многие эксперты указывают, что в республиках Центральной Азии радикальные исламистские группы набирают силу и они в состоянии предпринять государственный переворот при поддержке из Афганистана.

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