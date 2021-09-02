Если Америка решится воевать против Ирана – её ждёт очередное поражение

Аргументы Недели → Армия 13+

2 сентября 2021, 20:23 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Вывод, что Иран может стать лёгкой жертвой США для новой победоносной войны, изложенный в статье хорватского автора Антуна Роша в издании Advance, не соответствует реальности. Судя по поверхностной оценке ситуации, этот Роша не обладает должной компетентностью. Он, возможно, провёл аналогию между Сербией 1999 года и современным Ираном. Однако, малодушная капитуляция Белграда после ракетных обстрелов НАТО, вовсе не доказывает, что войну можно в принципе выиграть только бомбардировками.

Эксперты говорят, - пока нога солдата не вступила на территорию противника, оная не является завоёванной. К слову, даже захват территории противника – не является признаком окончательной победы. Таковая достигается в тот момент, когда противник лишён не только армии, но и воли сопротивляться. Это прописные истины военного искусства. И они, судя по всему, не известны не только Антуну Роша, но и многим генералам Вооружённых сил США. В противном случае Америка не проиграла бы войны во Вьетнаме и Афганистане. Впрочем, победа США в Ираке также не может считаться полной, янкам местные власти уже в жёсткой форме указывают на дверь.

Что ж, оценим возможности США в войне с Ираном и vice versa. Да, Вашингтону не составит труда сколотить Антииранскую коалицию, в которую с великим удовольствием войдут монархии Персидского залива, Израиль, страны НАТО и партнёры, Турция и Азербайджан.

Но, проблема уже в том, что Америка позорно бежала из Афганистана и таким образом потеряла важный для себя стратегический плацдарм для войны против Ирана.

Сейчас она может использовать свои базы в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и на Диего Гарсия. В её распоряжении будут аэродромы Израиля, Турции и Азербайджана. Помимо этого, Пентагон может собрать в Аравийском море и Персидском заливе до шести авианосных ударных групп. Возможно, что Туркмения и Узбекистан предоставят свои территории для размещения межвидовых группировок или хотя бы формирований ВВС США. Но, как мы видим, кольцо не замкнуто.

Иран плотно сотрудничает с Китаем и Россией, естественно, что Тегеран будет получать помощь из этих стран, особенно из Китая, который уже начал масштабные инвестиции в транспортную систему Ирана, в течение 25 лет их уровень должен достигнуть 400 млрд долл. Военная помощь КНР пойдёт через Афганистан и Пакистан. Стоит учесть, что сам Иран обладает высоким военным потенциалом и расчёт на протестные движения в этой стране – ошибка. Американцы, заявляя о мощной оппозиции в Исламской республике, как всегда, обманывают и себя и союзников, выдавая желаемое за действительное.

Система ПВО и ПРО Ирана за последнее время значительно осовременилась и получила глубокое, эшелонированное построение. Бомбардировки военных объектов, расположенных в горах, как показывает практика последних войн – мало эффективны. Наверняка, Иран уже подготовил пути для скрытого манёвра сил и средств. Большинство его военных объектов можно уничтожить только применением сухопутных войск США, НАТО и партнёров, но таковое даже Роша называет невозможным. Использование формирований сил специальных операций (ССО) Иран легко может парировать контрмерами. Кстати, легенды о сверхспособностях спецназа США, Великобритании, Франции и Израиля остались в отдалённом прошлом. К тому же у них появится возможность померится силами с бойцами ССО Китая, России и Ирана.

В ответ на действия агрессора Тегеран однозначно использует свой солидный ракетный арсенал. Плохо будет всем, кто предоставит свою территорию для базирования американских сил/войск. Предвижу, что, к радости Армении, особо пострадает при этом Азербайджан. Исламскую республику поддержит Хезболла, чей ракетный арсенал по оценке Израиля, превышает 1000 ракет. К тому же эта организация имеет многочисленные филиалы в разных странах. В свою очередь, Иран запустит в действие формирования «Кудс» - специальные силы Корпуса стражей исламской революции. Многочисленные группы Кудс и Хезболлы будут эффективно действовать в тылу коалиции. Получается, что земля будет гореть под ногами американских военных и сил коалиции. Многочисленные гробы с трупами полетят в Америку и далее по списку. Кстати, при первых же решительных ответных действиях Ирана эта коалиция начнёт разваливаться, первыми отколются арабские союзники. Далее, с нарастанием потерь, бегство из коалиции приобретёт повальный характер. В конце концов, сами США, посчитав, что уровень утрат стал неприемлемым, откажутся от этой возможной новой военной авантюры. А проблемы будут разгребать суннитские монархии Персидского залива, Азербайджан, Турция и Израиль.

По всему выходит, что Америке ни в коем случае не стоит ввязываться в войну с Ираном на его территории. США с вероятностью в 100% её проиграют. Более того, таковая может привести к новому геополитическому раскладу на Ближнем Востоке, совершенно невыгодному Вашингтону.

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