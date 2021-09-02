Рогозин сообщил, что ракеты «Сармат» станут надёжным ядерным щитом России на ближайшие 30-40 лет

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2 сентября 2021, 18:20

Фото: Соцсети

По словам главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина - новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», чьи летные испытания должны начаться вот-вот станет основой надёжности российского ядерного щита на следующие 30-40 лет. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Рогозин в четверг в ходе марафона «Новое знание» сказал: «Мы ожидаем начала летно-конструкторских испытаний после завершения наземных испытаний. Эта ракета станет основой российского ядерно-космического щита, гарантией безопасности и нашего поколения, и будущих поколений - лет 30-40, как минимум, она будет защищать нашу страну».

Он также отметил, что ракета «Сармат» обладает уникальной дальностью полёта и небывало высокой скоростью подъёма на первом этапе полёта. Это делает данную МБР неуязвимой от всех ныне существующих в мире средств ПРО.

Ранее сообщалось, что лётные испытания «Сармата» начнутся в текущем году и завершатся в следующем. МБР РС-28 «Сармат» заменит стратегическую МБР шахтного базирования РС-20В «Воевода» (по классификации НАТО - SS-18 «Сатана») в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого уже ведёт обучение специалистов, которым предстоит обслуживать МБР «Сармат».

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