Второй этап учений ПВО стран СНГ пройдёт на территории Казахстана и Таджикистана
2 сентября 2021, 13:50
На фоне непростой обстановки в Афганистане страны СНГ и ОДКБ проводят в несколько этапов учения «Боевое Содружество – 2021» сил ПВО. Первый этап прошёл на полигоне «Ашулук» в Астраханской области Казахстане и Таджикистане. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны.
ДИМК МО РФ сообщает: «Следующий этап учения пройдет на территории Казахстана и Таджикистана с 3 по 24 сентября». На первом этапе прошли манёвры с участием зенитных ракетных комплексов С-400, С-300 и зенитных пушечно-ракетных комплексов «Панцирь-С». В ходе практических стрельб на полигоне «Ашулук» в Астраханской области было уничтожено более 20 мишеней, имитирующих маловысотные беспилотники и баллистические ракеты.
Кроме того, в учениях были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители: Су-30СМ, Су-35С, МиГ-31БМ, Су-27, МиГ-29СМТ, штурмовики Су-25СМ, самолёты разведки Су-24МР, Як-130. Летчики также провели боевые стрельбы и бомбометание по наземным целям. Отработали воздушный бой с вероятным противником и преодоление зон ПВО врага. На этом этапе в манёврах участвовало до 2 тыс. личного состава и более 200 единиц сухопутной и воздушной боевой и специальной техники.
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