Герасимов проверил в Нижегородской области готовность войск к учениям «Запад-2021»

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2 сентября 2021, 12:45

Фото: Соцсети

Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов проверил в Нижегородской области готовность подразделений и учебно-материальной базы к проведению совместных российско-белорусских стратегических учений (ССУ) «Запад-2021». Около 2 тыс. военных ОДКБ и ШОС примут участие в учении «Запад-2021». Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации, герой России Валерий Герасимов в четверг посетил Нижегородскую область, где проинспектировал подразделения и учебно-материальную базу на предмет готовности к проведению грядущих стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021». Были заслужены доклады ответственных лиц с разъяснением подробностей проделанной работы. Также НГШ провёл оценку практических действий войск и на полигоне «Мулино». Герасимов проконтролировал проведение активной фазы специальных учений подразделений материально-технического обеспечения, войск РХБЗ и мобильных групп военно-политической работы.



Кроме того, стало известно, что в российско-белорусских совместных стратегических учениях «Запад-2021» в сентябре 2021 года задействуют около 2 тыс. войск государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных России стран.



ДИМК МО РФ информирует: «Практические действия войск в ходе совместных стратегических учений «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники - свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Почти 13 тысяч человек, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы на территории Республики Беларусь».

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