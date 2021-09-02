«Ураганы» в Забайкалье превратили в пыль условного противника сосредоточенным огнём

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2 сентября 2021, 12:21

Фото: Соцсети

На межвидовом полигоне «Цугол» в Забайкальском крае прошли боевые стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) 9К57 «Ураган» артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Умелыми действиями расчёты РСЗО «Ураган» сосредоточенным огнём уничтожили цели, имитирующие живую силу и боевую технику условного противника на дистанции от 8 км до 20 км» на большом удалении в нескольких районах полигона. Поиск, целеуказания и корректировку огня осуществляла артиллерийская разведка с применением беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и автоматизированных комплексов артиллерийской разведки.

В учениях было задействовано свыше 400 артиллеристов и до 100 единиц ударной и специальной техники.

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