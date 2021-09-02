Самоходная артиллерия Амурского общевойскового объединения уничтожила цели условного противника, маневрируя огнём и колёсами

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2 сентября 2021, 11:58

Фото: Соцсети

Артиллеристы 35-ой общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) провели учения на полигоне «Трехречье» в Амурской области, в ходе боевых стрельб были уничтожили командные пункты и жизненно важные объекты условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Поиск и обнаружение целей провели подразделения разведки, с помощью комплексов КРУС «Стрелец» и малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате были зафиксированы командные пункты, склады с топливом и техническим имуществом, а также скопления бронетехники условного противника. По сценарию манёвров неприятель намеревался нанести внезапный удар и выдвигался на рубеж перехода в атаку, используя складки местности и тщательно маскируя свои силы.

САУ «Гиацинт» артиллерии 35-ой ОВА провели манёвр колёсами и заняли выгодные огневые позиции. В дальнейшем был открыт ураганный огонь по целым объектам управления снабжения и войскам неприятеля, Корректировка стрельбы велась разведчиками. Они фиксировали передвижение противника с помощью БПЛА и передавали данные артиллеристам. Те в свою очередь переносили огонь по новым координатам в соответствии с целеуказания корректировщиков.

После проведения серии залпов САУ снимались со старых огневых позиций и уходили на новые на большой скорости, чтобы не попасть под ответный артиллерийский огонь противника.

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