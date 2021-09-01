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Россия наращивает число авиаполков, вооружённых «Кинжалами», против которых у Запада нет защиты

, 19:00

Россия наращивает число авиаполков, вооружённых «Кинжалами», против которых у Запада нет защиты
Фото: Соцсети

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов считает, что ни у одной армии мира нет оборонных средств для защиты от гиперзвукового ракетного комплекса (ГРК) «Кинжал», пишет российское новостное агентство «Интерфакс».

В ходе марафона «Новое знание» Чемезов, обсуждая ГРК «Кинжал», сказал: «Мы производим эти ракеты. Они, во-первых, высокоточные, попадают именно в цель на дальнем расстоянии. Плюс у них очень высокая скорость, перехватить фактически такую ракету невозможно. Пока сегодня такого противодействия нашим ракетам не существует».

ГРК «Кинжал» воздушного базирования, его поражающим элементом является аэробаллистическая ракета, развивающая скорость от 6 до 8 Махов. В настоящее время его несущей платформой является МиГ-31К, специально доработанный для этой задачи. Боевой радиус ГРК «Кинжал» превышает 2 тыс. км. В перспективе это вооружение будет установлено на платформе Ту-22М3М.

Раннее поступали данные, что сообщалось, что в Южном военном округе опытно-боевое дежурство несут 10 истребителей-перехватчиков в модификации МиГ-31К с ГРК «Кинжал». А также в ЦВО создан смешанный истребительный полк, в составе которого есть тридцать первые МиГи с тем же вооружением. Судя по всему, и в составе СФ есть МиГ-31К с ГРК «Кинжал». В планах к 2024 году создать «Кинжальный» авиаполк в Красноярском крае.

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