Лукашенко: РФ в ближайшее время поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400

Аргументы Недели → Армия 13+

1 сентября 2021, 18:18

Фото: Соцсети

Президент Белоруссии рассказал о дооснащении армии, техникой и вооружениями, поставляемыми из Российской Федерации. Кроме того, речь идёт о глубокой военной интеграции Москвы и Минска. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс Украина».

Александр Лукашенко заявил: «В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил».

Напоминаем, что в настоящий момент идёт подготовка к совместным российско-белорусским стратегическим командно-штабным учениям «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября на территории двух стран. Что касается поставок вооружений.

Сейчас в работе контракт на производство для ВВС Белоруссии многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ. В октябре 2022 года Минск должен получить вторую партию этих самолётов. В плане поставка новых радиолокационных станций различного назначения. «Алмаз-Антей» планирует предложить Минску обслуживание ранее поставленной техники, модернизацию средств ПВО, поставки запасных частей и комплектующих, а также создание на территории Белоруссии сервисного центра для ремонта и обслуживания зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор».

В Белоруссии размещены: 43-й узел дальней связи Военно-морского флота России «Вилейка» и загоризонтная радиолокационная станция «Волга» раннего предупреждения о ракетном нападении. Функционирует совместная российско-белорусская группировка войск, в состав которой входят вооруженные силы Белоруссии и 1-я танковая армия Западного военного округа России. У двух стран единая региональная система противовоздушной обороны. Работают совместные военные учебные центры: в Нижегородской и Калининградской областях, а также Гродненской области Белоруссии.

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