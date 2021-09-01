Приехавшие в США с Зеленским украинские оборонщики подписали договорённости на $2,5 млрд, Киеву придётся раскошелиться
1 сентября 2021, 17:53
В рамках визита в США украинской правительственной делегации во главе с Зеленским, гендиректор госконцерна «Укроборонпром» Юрий Гусев успел подписать на неназванных условиях договора о сотрудничестве с американскими военно-промышленными предприятиями на общую сумму $2,5 млрд. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс Украина».
Глава госконцерна «Укроборонпром» провёл переговоры с Lockheed Martin Corporation ( с её вице-президентом Раймондом Пизелли), с компанией Harris Global Communications Inc., входящей в группу компаний L3Harris Technologies, которая является одним из мировых лидеров оборонных технологий, с Global Ordnance и с Day & Zimmermann Lone Star Llc.
Речь идёт о реализации совместных проектов, но главным образом о поставках военной продукции на Украину. То есть заявленную сумму будет платить Киев американским партнёрам, а не наоборот.
Но при этом Гусев удовлетворённо подчеркнул: «Достигнутые договоренности и подписанные соглашения выводят на новый этап сотрудничество между нашими странами в сфере ОПК и подтверждают заинтересованность американских партнеров в сотрудничестве с украинской оборонкой». Возникает законный вопрос, откуда нищая Украина возьмёт столько денег.
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