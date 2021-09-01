Артиллеристы армейского корпуса СФ провели боевые стрельбы на полигоне близ границы с Норвегией

Аргументы Недели → Армия 13+

1 сентября 2021, 17:22

Фото: с сайта Минобороны

Артиллерийские подразделения отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного провели учения с боевой стрельбой в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

В Заполярье, на полигоне на военном полигоне «Шары» в районе поселка Печенга прошли учения артиллерийских подразделений 200-ой мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота РФ. Были отработаны задачи: выдвижение скрытым маршем из мест постоянной дислокации в район боевых действий с походным охранением и ведением разведки противника и местности; развёртывание в боевые порядки с подготовкой артиллерийских систем к ведению огня на огневых позициях, их маскировкой и подвозом боеприпасов; подготовка данных для ведения огня с применением современных средств наблюдения, поиска и обнаружения целей; управление огнём, та также манёвр огнём и колёсами.

Пресс-служба СФ информирует: «В ходе проведения контрольных занятий были выполнены 49 огневых задач дивизионами и минометными батареями».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости