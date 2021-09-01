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В армейском корпусе ЧФ завершена серия специальных учений по всестороннему обеспечения боевых частей и соединений в военный период

, 13:05

В армейском корпусе ЧФ завершена серия специальных учений по всестороннему обеспечения боевых частей и соединений в военный период
Фото: Соцсети

В 22-м армейском корпусе Черноморского флота (ЧФ) завершена серия комплексных специальных учений по видам обеспечения войск в военной обстановке. Мероприятия прошли на полигонах Крыма. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (Севастополь).

Специальные учения материально -техническому и другому обеспечению (МТО) войск в военной обстановке являются существенной частью боевой подготовки органов военного управления, служб и формирований обеспечения и проводятся ежегодно под руководством начальников профильных управлений, отделов и служб ЧФ. На этот раз на сухопутных и морских полигонах отработали задачи инженерной, радиационной, химической и биологической защиты, топогеодезического, навигационного, материально-технического, медицинского и специальных видов обеспечения. В мероприятиях было задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, а также более тысячи военнослужащих.

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