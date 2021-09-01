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На магистральном газопроводе «Северный поток- 2» осталось уложить менее 6 км трубы

, 12:43 , Специальный корреспондент

На магистральном газопроводе «Северный поток- 2» осталось уложить менее 6 км трубы
Фото: Соцсети

Сражение за газопровод «Северный поток-2» близко к победному завершению. Скорость укладки трубопровода на дно Балтийского моря замедлилось из-за штормов. Но, работы тем не менее продвигаются вперёд. Трубоукладочная баржа (ТУБ) «Фортуна» вынуждена была прерывать работу по условиям погоды. Средняя скорость укладки трубопровода за последние пять дней составила 587 м/сутки, всего было пройдено 2,934 км. Об этом сообщает агентство Neftegaz.RU.

В настоящее время, без учёта работ 1 сентября на магистральном газопроводе (МГП) «Северный поток-2» осталось уложить 5,824 км труб. Напоминаем, что работы ведутся в исключительной экономический зоне Германии. Строителей поджимают сроки, а главное – на Балтике надвигается период осенних штормов. При обычном волнении в 6 баллов по шкале Бофорта в этот сезон работы вести нельзя. Сейчас на море скорость ветра составляет 6 узлов, волнение - 2 балла. Это приемлемые условия для строительства трубопровода. В ближайшее время скорость ветра увеличится до 8 узлов, а волнение – до 3 баллов, это ещё приемлемо для проведения работ, которые планируется завершить к 12 сентября.

На всякий случай краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в резерве в порту Киль.

В то же время завершаются пусконаладочные работы на достроенной в июне нитке «Б» МГП «Северный поток-2». Напоминаем, что соответствующие исследования велись со 2 августа в водах ИЭЗ Дании, Швеции, Германии и Финляндии.

Судно обеспечения «Марлин», которое вело геодезические исследования уложенных участков нитки «Б» МГП «Северный поток -2» по всей её протяжённости, сейчас готовится войти в российские территориальные воды.

ИА Neftegaz.RU уточняет: «Геодезические работы необходимы для уточнения фактического местоположение газопровода, что в свою очередь является частью предстоящей сертификации МГП «Северный поток-2» … Утром 1 сентября 2021 г. Марлин достиг морской границы Финляндии и России и сошел с трассы газопровода, но пока остается неподалеку от нее».

Сражение за МГП «Северный поток-2» близко к победному финалу. Антироссийская риторика Зеленского, связанная с транзитом природного газа через Украину, это разговор в пользу бедных. Даже в Киеве осознают, что Запад забудет про этот транзит, как только МГП «Северный поток-2» заработает полным ходом, афганский пример, здесь, красноречивое тому доказательство.

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