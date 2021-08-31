Россия делает упор на создание самолётов стратегической, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации

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31 августа 2021, 16:02 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Национальном центре управления обороной РФ прошло селекторное совещание с командным составом военного ведомства. Им руководил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Об этом пишет Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе совещания Шойгу приказал задействовать офицеров, служащих в войсках, в обучении курсантов и слушателей армейских ВУЗов. Министр распорядился: «Для подготовки военных кадров – в том числе для проведения практик, стажировок, учений, занятий на полигонах и военной технике – помимо преподавателей, привлекать офицеров войскового звена».

Он подчеркнул: «Завтра в образовательных организациях Министерства обороны начинается новый учебный год. К занятиям приступят свыше 2,5 тыс. слушателей, 61 тыс. курсантов, 7 тыс. военнослужащих из 58 стран, а также 15 тыс. воспитанников довузовских учебных заведений, в том числе ребята из Сирии, Лаоса, Монголии, Таджикистана и Южной Осетии».

Была затронута тема игр АрМИ-2021, которые стали самыми масштабными и представительными за семь лет их проведения. Сейчас за победу в них борются команды 42 стран, в том числе пять – дебютантов. Соревнования проходят на территориях 11 государств. В том числе впервые в Алжире, Вьетнаме, Катаре и Сербии.

И все же основной темой для обсуждения стал Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2021». Напоминаем, что на его площадках во время которого Минобороны России заключило 45 контрактов с бюджетом более чем 500 млрд р. В мероприятии участвовали представители 117 иностранных государств, в том числе 36 - высокого уровня.

Министр отметил: «Около полутора тысяч отечественных и зарубежных компаний продемонстрировали свыше 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Были широко представлены наработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий». Он так же сделал акцент на том, что

уже в этом году доля современной техники в Вооружённых Силах РФ превысит 70%. Шойгу заявил: «За восемь месяцев этого года в Вооружённые Силы поставлено свыше 15 с половиной тысяч нового и модернизированного вооружения, военной и специальной техники. К концу года доля современной техники должна составить 71,9 процента».

На селекторе обсудили и ход выполнения приоритетных программ государственного оборонного заказа за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Речь шла о создании самолётов стратегической, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, которые будут определять облик Воздушно-космических сил в ближайшем будущем. Министр заметил: «В прошлом году, ввели кредитную схему финансирования госконтрактов на опережающую поставку такого вооружения. Благодаря этому удалось не только ускорить оснащение воинских частей современными образцами, но и снизить их стоимость». он так же подчеркнул важность долгосрочных госконтрактов, позволяющих стабильно загружать работой оборонные предприятия на продолжительный период времени.

Министр не оставил без внимания вопросы, связанные с ликвидацией экологического ущерба на военных объектах в Арктике. Он заявил: «На 53-х из них загрязнитель полностью устранён собственными силами. Очищено более 40 гектаров территории, собрано свыше трёх тысяч тонн металлолома, шести тысяч тонн нефтесодержащих и пяти тысяч кубометров твёрдых отходов. Это позволило значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Сегодня узнаем, что ещё предстоит сделать на этом важном направлении».

Шойгу также отметил работу лётчиков российской военно-транспортной авиации, которые по поручению Президента России Владимира Путина с 24 по 26 августа в сложных условиях эвакуировали из Афганистана граждан РФ, стран ОДКБ - Киргизии, Таджикистана и Белоруссии, а также Узбекистана. К мероприятию привлекались три самолёта Ил-76МД и один самолёт Ил-62.

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