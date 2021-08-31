Зенитчики гвардейского объединения ЦВО отработают противовоздушную оборону боевых порядков СВ

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31 августа 2021, 14:54

Фото: Соцсети

Зенитчики гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в начале сентября учения на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В ходе данных манёвров расчёты ЗРК и ЗПРК отработают противовоздушную оборону боевых порядков сухопутных войск/сил (СВ), с боевыми стрельбами по воздушным мишеням. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ЦВО.

В штабе ЦВО сообщили: «На учениях пройдут боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1», из зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска» и зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника». Накануне зенитно-ракетные подразделения совершили комбинированные марши из Оренбургской, Самарской и Пензенской областей на полигон.

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