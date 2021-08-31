В Забайкалье стартовали учения войск связи

Аргументы Недели → Армия 13+

31 августа 2021, 12:54

Фото: Соцсети

В маневрах связистов общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) приняли участие свыше 5 тыс. военнослужащих. Тактико-специальные учения (ТСУ) проводятся на полигонах Забайкалья в обстановке максимально приближённой к боевой. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В Забайкальском крае до конца текущей недели пройдут тактико-специальный учения подразделений управления общевойсковой армии ВВО. Связисты и службы обеспечения уже совершили марш в заданные районы, в которых были развёрнуты основные и запасные командные пункты, подвижные пункты управления и узлы связи. На маршрутах выдвижения подразделения управления вели борьбу с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

Для организации маршей были задействованы инженерные войска, которые провели разведку местности, поиск минно-взрывных заграждений и подготовку путей на маршрутах выдвижения.

По замыслу манёвров подразделения управления должны обеспечить командование, штабы и подчиненные им войска всеми видами связи, в том числе, спутниковой и видеоконференцсвязью. В первую очередь будет отработанно использование автоматизированных системах управления при радиоэлектронном воздействии условного противника, для чего задействованы современные цифровые и мобильные комплексы видеоконференцсвязи, а также станции спутниковой и радиорелейной связи, новейшие командно-штабные машины на базе бронеавтомобиля «Тигр».

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