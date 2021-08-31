Совместные манёвры войск РФ и МНР «Селенга-2021» пройдут на территории Монголии в сентябре-октябре текущего года

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31 августа 2021, 12:29

Фото: Соцсети

Военные учения «Селенга-2021» пройдут с 20 сентября по 5 октября на одном из монгольских полигонов. В них задействуют войска Восточного военного округа и ВС Монголии всего до 1400 военнослужащих. Об этом заявил начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Учения «Селенга» носят антитеррористический характер, на них оттачивается тактика современного боя с применением новой военной техники и передовых средств поражения. В сценарии манёвров предусмотрены отработка порядка практических действий подразделений, организация питания и бытового обслуживания в полевых условиях, а также мероприятия по недопущению распространения инфекционных заболеваний.

В практической части учений задействуют подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия и Вооружённых сил Монголии.

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