Корабли Тихоокеанского флота провели боевые стрельбы в Японском море

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31 августа 2021, 12:22

Фото: Соцсети

Корветы «Совершенный» и «Громкий» Тихоокеанского флота (ТоФ)РФ отработали задачи противовоздушной обороны ударной корабельной оперативно-тактической в Японском море, с проведение боевых стрельб по воздушным мишеням. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (Владивосток).

Корветы «Совершенный» и «Громкий» поочерёдно вышли в районы выполнения учебно-боевых задач в открытое море. Противника имитировал малый ракетный корабль «Иней», с борта которого производились пуски ракетных мишеней «Малахит». Расчёты ЗРК «Редут» корветов «Совершенный» и «Громкий» провели обнаружение, сопровождение целей и их поражение в штатном режиме. Так же был применён, для обеспечения выполнения боевой задачи, беспилотный летательный аппарат Морской авиации ТоФ.

Напоминаем: вышеуказанные корветы - первый и второй в серии проекта 20380 построены на Амурском судостроительном заводе. Введены в боевой состав Тихоокеанского флота: «Совершенный» - в 2017 году, «Громкий» - в 2018 году. Корабли проекта 20380 предназначены для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

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