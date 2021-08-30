Шойгу сообщил, что в ВС РФ поступает по 140-150 летательных аппаратов каждый год

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30 августа 2021, 13:37

Фото: Соцсети

Вооружённые силы России обновляют свой авиационный парк на 150 самолетов и вертолетов, сообщило агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.



Министр в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил: «Мы в 1999-2000-х, 2001-2002 годах получали по 10, максимум 19 летательных аппаратов. Причем это все вместе, самолеты и вертолеты. И когда мы сегодня их получаем там по 140-150 каждый год — это совсем другая история…В интересах ВКС поставлены два новых и три отремонтированных самолета, восемь новых и 14 прошедших ремонт вертолетов».

Кроме того, ВКС получили в текущем году два комплекса беспилотных летательных аппаратов «Форпост-Р», 12 новых и 15 отремонтированных радиолокационных станций различного назначения, более 32 тысяч единиц авиационных средств поражения.

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