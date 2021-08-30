На Дальнем востоке прошли тренировки расчётов ЗРК С-400 и стартовали учения войск связи

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30 августа 2021, 13:18

Фото: Соцсети

Ракетно-зенитные войсковые части 11-ой армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО)провели тренировки расчётов зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400, в ходе которых отработали отражение воздушных налетов авиации условного противника (коим могут быть как японцы, так и американцы). Кроме того, на Сахалине начались тактико-специальные учения (ТСУ) подразделений связи армейского 68-го армейского корпуса ВВО). Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Расчёты ЗРС С-400 провели поиск, обнаружение, классификацию и условное уничтожение «противника» (сиречь - японского или американского супостата). По замыслу тренировок зенитчики получали вводные и сигналы о нарушении российских воздушных границ боевым самолётами врага от организаторов манёвров. «Уничтожение» авиации вероятного противника осуществлялось электронными пусками зенитных ракет на встречных курсах при входе целей в зоны поражения. Управление серией противовоздушных боёв велось централизовано с командных пунктов ЗРС.

Напоминаем, что ЗРК С-400 – комплекс дальнего действия, предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, баллистические цели - на дальности до 60 км. Зенитные ракеты ЗРК С-400 надёжно уничтожают объекты, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

На Сахалине были подняты по тревоге подразделения связи 68-го армейского корпуса, в дальнейшем они совершили марш на полигон «Успеновский». Всего к месту действия было переброшено более 200 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники, в том числе подвижные радиостанции различных видов радиосвязи на базе автомобилей повышенной проходимости КамАЗ, Урал и Тигр-М.

Пресс-служба ВВО сообщает: «По прибытию в назначенные районы военнослужащие развернули мобильные полевые пункты управления и обеспечили командование объединения непрерывной связью с подчинёнными силами и средствами…В полевых условиях связисты развернули аппаратные и станции связи, которые обеспечили беспрерывную работу офицеров управления объединения и передачу информации больших объемов в обстановке максимально приближенной к боевой».

В ходе развёртывая пункты управления (ПУ) и связи были надёжно замаскированы и защищены. В короткие сроки были проведены работы по оборудованию инженерных оборонительные сооружений и организована надёжная оборона ПУ. Главной задачей связистов стала организация сети и настройка видеоконференцсвязи и электронного обмена данными между абонентами для обеспечения непрерывного управления войсками в различных видах боевых действий и сложных природно-климатических условиях.

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