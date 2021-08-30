Минобороны завершило серию учений материально-технического обеспечения боя

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30 августа 2021, 12:48

Фото: Соцсети

В ходе серии комплексных учений МТО службы и специализированные подразделения отработали развертывание систем управления, действия войск радиоэлектронной борьбы, инженерных войск, войск РХБ защиты. Также выполнялись задачи по топогеодезическому и навигационному, гидрометеорологическому обеспечению. Об этом пишет ДИМК МО РФ.

Серия комплексных специальных учений прошла с 19 июля по 27 августа под общим руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова. ДИМК МО РФ информирует: «В ходе учений органами военного управления войсками (силами) на полигонах, аэродромах и в морских акваториях отработаны задачи всех видов обеспечения войск (сил), в том числе РЭБ, инженерного, радиационной, химической и биологической защиты, гидрометеорологического, топогеодезического и навигационного, материально-технического, медицинского, а также специальных видов обеспечения Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота, органов военно-политической работы и военной полиции… Всего в специальных учениях было задействовано около 6,5 тыс. военнослужащих и около 800 единиц вооружения, военной и специальной техники».

Таким образом, завершены мероприятия оперативной и боевой подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей всех видов обеспечения Вооруженных Сил. По сути, это была подготовка к действиям структур МТО в ходе СКШУ «Запад-2021».

Напоминаем, что материально-техническое обеспечение (МТО) боя является важнейшей частью военного искусства. В современной войне без пунктуального исполнения задач МТО успех на поле боя практически не возможен, безошибочные действия служб тыла - это половина победы над врагом.

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