«Военные» итоги недели: гиперзвуковые ракеты России и производство вооружения в ОАЭ

Аргументы Недели → Армия 13+

30 августа 2021, 12:43 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Минобороны РФ подписало большой контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Кинжал». Замминистра обороны РФ Фомин заявил о возможном предоставлении ОАЭ права производить российское оружие. Путин отдал распоряжение на закладку одновременно шести надводных и подводных кораблей. Шойгу, посетив военный аэродром в Кубинке, поставил задачи Суровикину на совершенствование авиационного парка ВКС ФР. Также на полях МВТФ-21 был подписан контракт на модернизацию стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.



На прошедшей неделе, на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021» Министерство обороны Российской Федерации и Конструкторское бюро машиностроения подписали контракт на поставку ракет гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования Х-47М «Кинжал». Со стороны военного ведомства контракт подписал заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко, со стороны подрядчика - генеральный конструктор Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин.



Ранее в СМИ озвучивались планы о создании в каждом военном округе авиационных формирований МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». В планах, также, интегрирование ракетного комплекса Х-47М с дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и истребителями пятого поколения Су-57.



Высшие чины Минобороны РФ в ходе недели провели ряд встреч с высокопоставленными военными из зарубежья. Из слов замминистра МО РФ Александра Фомина стало известно, что Россия при необходимости предоставит право производства вооружения и военной техники Объединённым Арабским Эмиратам. В частности, Фомин сказал:



«Мы, Россия, готовы не только поставлять технику и вооружения, но и делиться технологиями, локализовывать производство на территории вашей страны».



Он подчеркнул, что ОАЭ активно покупает вооружения, военную технику и другую продукцию военного назначения, развивает собственную промышленность, в том числе в области высоких технологий.



В прошлый понедельник Президент РФ и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на церемонии закладки новых кораблей и подлодок, которая состоялась в рамках форума «Армия-2021» заявил, что ВС РФ будут и впредь совершенствовать систему базирования Военно-морского флота и развивать военно-морской потенциал страны. Он сказал:



«Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России, совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота… Оснащать корабли новейшим вооружением и техникой, отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях, в дальних морских походах… Будем проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах Мирового океана».



Путин подчеркнул: «Такие масштабные и ответственные задачи обусловлены геополитическим положением нашей страны, ее ролью в мировых делах».



По видеосвязи Верховный главнокомандующий дал распоряжение на закладку боевых кораблей для ВМФ на ведущих судостроительных предприятиях РФ. Речь шла о закладке двух атомных подводных крейсеров «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской» на АО «Севмаш», еще двух ДЭПЛ– «Можайск» и «Якутск» в Санкт-Петербурге и двух корветов – «Грозный» и «Буйный» в Комсомольске-на-Амуре.



По результатам осмотра экспозиции авиационной техники на подмосковном аэродроме Кубинка на минувшей неделе, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поставил задачи главнокомандующему ВКС совершенствовать ряд летательных аппаратов и их вооружение. Глава военного ведомства распорядился продолжить совершенствование бортового оборудования вертолёта Ка-52М «Аллигатор»: в конечном варианте машина должна иметь возможность уничтожать противника, не заходя в зону поражения его огневых средств. Также стало известно, что главком ВКС генерал армии Сергей Суровикин доложил генералу армии Сергею Шойгу, о подготовке пилонов вертолёта для применения ракет «Атака», «Вихрь» и «Вихрь-М» с дальностью поражения 4-6 километров – у комплекса «Атака», 8 – у комплекса «Вихрь» и 10 километров – у ракеты «Вихрь-М». То есть, машина способна поражать противника любым унифицированным средством. Кроме того, стало известно, что к 2022 году Ка-52М будет вооружён ракетами «Вихрь-М».



Также Шойгу распорядился поднять новейший российский учебный самолёт УТС-800 в воздух в ноябре этого года и завершить испытания в 2022 году. Также было принято решение о модернизации вертолётов Ми-24 и продлении срока их эксплуатации до 40 лет. Более того, министр поставил задачу начать поставку в авиационные войсковые части перспективных полевых технико-эксплуатационных комплексов для ремонта самолётов, а к 2023 году – развернуть их комплекты повсеместно. Помимо прочего, на площадке Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» был подписан государственный контракт на модернизацию стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95СМ до уровня Ту-95МСМ.



Заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко и управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим Королев подписали на полях МВТФ «Армия-2021» контракт на модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95 «Медведь» до уровня Ту-95МСМ. Число самолётов подлежащих модернизации не названо, возможно это весь оставшийся парк Ту-95М. Данный бомбардировщик является истинным долгожителем в российских ВВС, в настоящее время в составе Дальней авиации ВКС РФ числится 44 единицы Ту-95М и 16 единиц Ту-95 МСМ.





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