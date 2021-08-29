Новая российская РЛС сможет обнаруживать в штатном режиме американские самолёты - невидимки

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29 августа 2021, 19:07

Фото: Соцсети

Российские загоризонтные РЛС «Контейнер» будут способны надёжно обнаруживать американские самолёты F-22 и B-2, исполненных по стелс технологиям, об этом пишет портал AviaPro.

«РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер» заступила на боевое дежурство с 1 декабря 2019 года. Она способна вести оперативно-стратегическую разведку летательных (в том числе гиперзвуковых) аппаратов на удалении более 1,5 тыс. км от государственной границы и различных высотах», - говорилось в сообщениях российских СМИ. Ранее известий о способности РЛС данного типа обнаруживать американские самолёты невидимки пятого поколения.

Однако, на площадках форума «Армия-2021» гендиректором концерна «РТИ системы» Юрий Аношко было заявлено, что с данной задачей могут справиться российские загоризонтные РЛС. Так же стало известно, что РЛС «Контейнер», расположенная в Мордовии, зафиксировало истребители F-35, F-22, а также стратегические «стелс»-бомбардировщики B-2 Spirit. Похоже, американским стратегам больше не на что ставить в возможной войне против России, поскольку последние их козыри – биты.

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