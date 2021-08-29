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Шойгу: у нас в перспективе увеличение скорости и дальности гиперзвукового оружия

, 18:34

Шойгу: у нас в перспективе увеличение скорости и дальности гиперзвукового оружия
Фото: Соцсети

Российские предприятия ОПК работают над увеличением дальности и скорости гиперзвукового оружия, его интеграции с новыми платформами-носителями, сообщает новостное агентство «Интерфакс» министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Российский военный министр заявил ВГТРК: «У нас в перспективе увеличение дальности гиперзвукового оружия. Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия…Мы не можем под каждую ракету делать новый самолет и корабль", - сообщил министр, заявив, что для разных носителей должна быть одна пусковая установка…Эта работа идет... Сегодня уже нам есть не то, что показать, нам есть, чем оберегать страну.

Шойгу напомнил в ходе интервью телеканалу «России-1», что на боевом дежурстве уже стоят межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард», авиационные гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».

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