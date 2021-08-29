Пентагон бросил в Афганистане современного вооружения и боеприпасов на 85 млрд долларов

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29 августа 2021, 18:28

Фото: Соцсети

Талибану досталось вооружений и боеприпасов, которые военные США бросили на афганской земле, на 85 млрд. долл. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь информацию, которую разместил в Твиттер сын Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший.

В частности, в сообщении Дональда Трампа-младшего говорится: «На будущее... террористам Талибана (запрещён в России) оставлено военного оборудования на $85 млрд. Это означает, что каждый американец - мужчина, женщина, ребенок внес вклад в их террористическое дело примерно по $265, исходя из того, что в США проживает около 320 млн человек. Круто сработано, демократы». Приведённые данные сопровождаются таблицей Счетной палаты США, в которой указано количество конкретного вооружения и оборудования.

Интерфакс пишет: «Согласно этой таблице, американцы оставили в Афганистане 22174 армейских внедорожника Humvee, 634 бронетранспортера М1117, 155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой, 169 бронетранспортеров М113, 42 тыс. пикапов и бронеавтомобилей, 64363 пулемета, 8 тыс. военных грузовиков, 162042 переносные радиостанции, 16035 приборов ночного видения, 358530 автоматов, 126295 пистолетов, 176 пушек. Кроме того, в Афганистане остались 33 вертолета Ми-17, 33 вертолета «Блэкхок», 43 вертолета MD530, четыре военно-транспортных самолета С130, 23 самолета «Эмбраер-314», 28 самолетов «Сессна 208» и 10 самолетов «Сессна АС-208»».

С таким техническим парком и арсеналом талибы в состоянии завоевать любую из бывших советских среднеазиатских республик, а также помериться силами с соседним Ираном, если им вздумается реорганизовать свои партизанские формирования в регулярную армию.

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