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Минобороны РФ подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Кинжал»

, 14:23

Минобороны РФ подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Кинжал»
Фото: Соцсети

На полях Международного военно-технического форума «Армия-2021» Министерство обороны Российской Федерации и Конструкторское бюро машиностроения подписали контракт на поставку ракет гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования «Кинжал». Об этом пишет новостное агентство «АННА-Ньюс».

Издание цитирует сообщение МО РФ: «В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» подписан государственный контракт на изготовление и поставку ракет «Кинжал».

Со стороны военного ведомства контракт подписал заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко со стороны подрядчика - генеральный конструктор Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин.

В настоящее время носителями гиперзвуковых ракет Х-47М «Кинжал» являются модифицированные истребители МиГ-31К. В планах МО - вооружить этим боеприпасом дальние бомбардировщики Ту-22М3.

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