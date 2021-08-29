В России создается боевой армейский резерв

В Ростовской области организована работа мобильного пункта информирования граждан о наборе в боевой армейский резерв страны (БАРС). Мероприятие проходит в рамках Военно-технического форума Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021», сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Гражданам РФ, которые относятся к категории военнослужащих, находящихся в запасе, предлагается заключить контракт для поступления на службу в подразделения мобрезерва. По информации пресс-службы ЮВО,- резервистам предоставляются льготы и социальные гарантии. При этом, на них налагаются определённые обязательства.
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