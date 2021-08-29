Российские офицер - зенитчик и ПЗРК были самыми точными на соревнованиях в Китае

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29 августа 2021, 12:27

Фото: Соцсети

Российская команда зенитчиков на соревнованиях в КНР доказала превосходство наших стрелков и ПЗРК над китайскими. Командир подразделения стрелков-зенитчиков, лейтенант Сергей Маёнов, единственный из всех участников соревнований поразил прямым попаданием из ПЗРК ракету-мишень во время боевых стрельб. При чем российский зенитчик вёл огонь из нашего ПЗРК «Игла-С», остальные участники соревнований пользовались китайским вооружением. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

На Международных армейских играх «АрМИ 21» – вновь сенсация. В ходе соревнований зенитчиков в дисциплине «Чистое небо» российская команда стала бесспорным лидером.

ДИМК МО РФ сообщает: «В ходе состязания на участке боевой стрельбы офицер-зенитчик из ПЗРК «Игла-С», единственный среди всех участников соревнований, поразил прямым попаданием китайскую ракету-мишень TY-300D, имитирующую высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 тыс. метров».

Стоит подчеркнуть, что только российская команда использовала в ходе состязаний российскую технику и вооружение: боевые машины Тайфун-ПВО, переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С», 12,7 мм пулеметы «Корд» и автоматы АК-12.

Остальным участникам соревнований, командам КНР, Республики Беларусь, Арабской Республики Египет, Республики Узбекистан, Боливарианской Республики Венесуэла были предоставлены в пользование китайские образцы: бронетранспортер Type-92A, переносной зенитный ракетный комплекс QW-2; 12,7-мм зенитная пулеметная установка и автомат Type-95-1.

Неоспоримо, что личное мастерство российского лейтенанта является причиной его успеха. Но, нельзя отрицать и тот факт, что российский ПЗРК «Игла-С» превосходит китайский аналог и результат соревнований тому яркое подтверждение.

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