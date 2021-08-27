Герасимов проверил ход учений по обеспечению боя в рамках подготовки к СКШУ «Запад-21»

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27 августа 2021, 13:04

Фото: Соцсети

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов наблюдал за ходом учений и проинспектировал службы всестороннего обеспечения боя. Данное мероприятие проводится в качестве подготовки к Стратегическим командно-штабным учениям «Запад-2021». Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на ДИМК МО РФ.

В частности, ДИМК Минобороны России сообщает: «Начальник Генштаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в пятницу прибыл в Нижегородскую область, где проверил комплекс специальных учений по видам обеспечения».

На полигоне Мулино и в других пунктах Нижегородской области проходят учения «по организации материально-технического обеспечения, военно-политической работе, специальных учений войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты». НГШ проконтролировал наведение переправы на реке Клязьма подразделениями инженерных войск и развертывание участка тылового обеспечения. Тыловики отработали действия в условиях РХБ заражения.

Тыловые учения проводятся в ЗВО и ЮВО под непосредственным контролем Герасимова и Булгакова. Они являются подготовкой к широкомасштабным СКШУ «Запад-2021», которые пройдут на территориях России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.

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