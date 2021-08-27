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Шойгу проинспектировал в Казани авиастроительные заводы

, 12:43

Шойгу проинспектировал в Казани авиастроительные заводы
Фото: Соцсети

В Казань прибыл министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Этот его визит является частью инспекционной программы в войсках Центрального военного округа (ЦВО). Глава военного ведомства РФ проверил ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова и на Казанском вертолетном заводе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Шойгу осмотрел производственные мощности предприятий и провёл совещание по выполнению ГОЗ. Он также выслушал доклад руководства Объединенной авиастроительной корпорации о выполнении государственных контрактов в рамках реализации масштабной программы модернизации стратегической (Ту-160) и дальней авиации (Ту-22М3) и по строительству новых самолетов.

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