Грузия - основной плацдарм США для развязывания биологической войны на Кавказе

Аргументы Недели → Армия 13+

25 августа 2021, 19:43

Фото: Соцсети

Москва обеспокоена наличием военных биолабораторий США у границ России. В Грузии насчитывается до 20 таких объектов, на Украине по разным данными 14 или 16. Такие же объекты есть и в Азербайджане. Об этом заявил в области военной биологии на постсоветском пространстве и, в частности, активным расширением сотрудничества Пентагона в сфере биологии не только с Украиной, но и Грузией. Об этом в интервью заявил первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Юрий Аверьянов, сообщает агентство «АННА -Ньюс».

Аверьянов также подчеркнул, что в последние годы США и их союзники по НАТО развернули биологические исследования во многих странах. Одна из них – Грузия, которая по мнению агентства «АННА-Ньюс» играет «ключевую роль в создании и развитии Пентагоном военной системы глобального контроля инфекционных заболеваний (DoD Global Emerging Infections Surveillance and Response System – GEIS)». По сути, Грузия превращена Соединёнными Штатами в плацдарм для развязывания биологической войны на Кавказе.



В американских лабораториях, расположенных в Грузии и Азербайджане ведутся исследования вируса Крым-Конго, анализируются способы переноса летучими мышами зоонозных заболеваний в Западной Азии и распространения эндемичной чумы. С 2021 года в исследовательских целях используются биоматериалы (кровь) местных жителей. Данная акция прикрывается программой по борьбе с гепатитом.



США финансировали создания 20 лабораторий в Грузии, некоторые из них находятся недалеко от Южной Осетии. В исследовательскую сеть включены институты в Тбилиси, Телави и Сагареджо и вся их инфраструктура. Координатором работ является

Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, расположенный в пригороде Тбилиси. Центр состоит из двух частей, причём в одной из них работают исключительно американские специалисты, грузин туда не допускают. Местные жители назвали это заведение «Лаборатория смерти». Данный Центр постоянно расширяется, в этом году там возведут новый корпус.



Корреспондент «АННА-Ньюс» отмечает: «Научно-изыскательские работы Центра, а также патенты и тендеры в сфере разработки наступательных и диверсионных средств ведения бактериологической войны вызывают широкий спектр вопросов у многих экспертов».



Россия уже не раз заявляла о беспокойстве по поводу неконтролируемых исследований США в области военной-биологии во многих странах. Таким образом значительно усиливается трансграничный характер биологических угроз всему человечеству. Москва настаивает на необходимости установления международного контроля над работами американских биолабораторий.

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