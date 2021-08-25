Американские морпехи испытали новейший роботизированный ракетный комплекс

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25 августа 2021, 18:54

Фото: Соцсети

Тесты роботизированного ракетного комплекса ROGUE Fires (Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary - Дистанционно управляемая наземная установка для экспедиционных сил) прошли успешно на Гавайях. Об этом пишет «АННА-Ньюс», ссылаясь на информационный портал Defense Blog.



В действительности ROGUE Fires на робота в полном смысле этого определения не тянет, это дистанционно управляемая ракетная система. Она смонтирована на базе бронеавтомобиля Oshkosh JLTV, имеет два пусковых контейнера в которые помещаются крылатые ракеты NSM (Naval Strike Missile - морская ударная ракета). Эта система, как вы понимаете, поступит на вооружение Корпуса морской пехоты (КМП) США. Она предназначена для поражения сухопутных и морских целей на дистанции свыше 185 км. Система интегрирована в автоматизированную информационную сеть управления боем. Кроме того, она достаточно компактна, чтобы перевозить её на малых десантных кораблях с воздушной подушкой и на транспортных самолётах.

В ходе данных маневров корпус морской пехоты США применил роботизированный ракетный комплекс ROGUE Fires против реальной цели в виде списанного фрегат USS Ingraham. Указывается что пуск ракеты NSM состоялся на дистанции 185 километров до корабля. При этом комплекс взаимодействовал с авиацией флота. Как указывается, в официальном сообщении американской армии, ракета роботизированного комплекса успешно поразила цель. Окончательно потопив списанный корабль F/A-18F Super Hornet.

Помимо стрельбы морпехи отработали возможность высадки ROGUE Fires из десантного судна и последующий вывоз роботизированной ракетной установки при помощи транспортной авиации.

Первые образцы этой системы поступят в 2023 году на вооружение 3-го прибрежного полка морской пехоты, дислоцированного на Гавайях. Такие ракетные комплексы КМП США будут использовать при проведении экспедиционных операций.

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