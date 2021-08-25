ВКС РФ получат модернизированный Ту-95МСМ

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25 августа 2021, 18:20

Фото: Соцсети

На площадке Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» подписан государственный контракт на модернизацию стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95СМ до уровня Ту-95МСМ. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Заместитель Министра обороны РФ Алексей Криворучко и управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим Королев подписали на полях МВТФ «Армия-2021» контракт на модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95 «Медведь» до уровня Ту-95МСМ. Число самолётов подлежащих модернизации не названо, возможно это весь оставшийся парк Ту-95М. Данный бомбардировщик является истинным долгожителем в российских ВВС, в настоящее время в составе Дальней авиации ВКС РФ числится 44 единицы Ту-95М и 16 единиц Ту-95 МСМ.

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