Шойгу поставил задачи по совершенствованию авиационного парка ВКС

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25 августа 2021, 18:05

Фото: Соцсети

После осмотра экспозиции авиационной техники на подмосковном аэродроме Кубинка министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поставил задачи главнокомандующему ВКС совершенствовать ряд летательных и их вооружение. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Министерства обороны Российской Федерации.

Министр распорядился продолжить совершенствование бортового оборудования вертолёта Ка-52М «Аллигатор», в конечном варианте машина должна иметь возможность уничтожать противника, не заходя в зону поражения его огневых средств.

ДИМК МО РФ информирует: «Главком ВКС генерал армии Сергей Суровикин доложил генералу армии Сергею Шойгу, что представленный в экспозиции Ка-52М – одна из двух машин, которые находятся на государственных испытаниях. Он отметил, что пилоны вертолёта подготовлены для использования ракетами «Атака», «Вихрь» и «Вихрь-М». «С дальностью поражения 4-6 километров «Атака», 8 – «Вихрь» и 10 километров – «Вихрь-М». То есть, машина способна поражать противника любым унифицированным средством». Кроме того, стало известно, что к 2022 году Ка-52М будет вооружён ракетами «Вихрь-М».

Также Шойгу распорядился поднять новейший российский учебный самолёт УТС-800 в воздух в ноябре этого года и завершить испытания в 2022 году. Также было принято решение о модернизации вертолётов Ми-24 и продлении срока их эксплуатации до 40 лет.

Более того, министр поставил задачу начать поставку в авиационные войсковые части перспективных полевых технико-эксплуатационных комплексов для ремонта самолётов , а к 2023 году – развернуть их комплекты повсеместно.

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