АПЛ «Кузбасс» вернулась на базу Тихоокеанского флота после длительного подводного похода

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24 августа 2021, 15:02

Фото: Соцсети

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Кузбасс», 3-го поколения, проекта 971 из состава Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась в пункт базирования после длительного похода. Их встретили: командование подводных сил ТОФ, родные и городская общественность. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Из информации о возвращении подводного атомохода «Кузбасс» известно: «Временно исполняющий обязанности командующего подводными силами ТОФ Герой России контр-адмирал Валерий Варфоломеев поздравил экипаж с успешным выполнением боевой задачи и по традиции вручил экипажу жареного поросёнка».

Напоминаем, что многоцелевая атомная подводная лодка 3-го поколения проекта 971 «Щука-Б», обладает высокой скрытностью, способна погружаться на глубину до 600 метров, а автономность её плавания составляет 100 суток.

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