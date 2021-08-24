ЗВО оттачивает вопросы снабжения войск и флота в военной обстановке

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24 августа 2021, 14:48 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Западном военном округе (ЗВО) на суше и в море начались широкомасштабные учения по материально-техническому обеспечению межвидовых сил. Мероприятием руководит лично генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщает ДИМК МО РФ. Данные учения являются важнейшей частью подготовки снабжения войск и флота в военное время и в боевой обстановке. С учётом активизации действий НАТО у российских западных границ, сложно переоценить необходимость отлаживания материально технического обеспечения сил прикрывающий западное стратегическое направление.



ДИМК МО РФ информирует: «В Западном военном округе под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации, Героя России генерала армии Дмитрия Булгакова стартовали масштабные специальные учения по материально-техническому обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО. Учения одновременно будут проводиться на 11 полигонах, расположенных на территории Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Тверской, Псковской и Московской областях, а также на выделенных участках местности на территории Западного военного округа.

Всего в учениях примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, порядка 400 единиц техники. В учении также будут задействованы 7 военных аэродромов ЗВО».

Из слов заместителя министра обороны генерал армии Дмитрия Булгакова стало известно, что в ходе учений отработают практические задачи по всем видам тылового и технического обеспечения – перевозке войск и воинских грузов, строительству мостовых переходов и наведению железнодорожных мостов, автомобильных и паромных переправ, восстановлению вооружения и военной техники в условиях боевых действий, организации специальных видов технического и продовольственного обеспечения видов и родов войск.

В морской фазе учений силы Балтийского флота проведут развертывание и применение элементов морского перегрузочного района, а также отработают задачи пополнения запасов материальных средств в море.

Учения продлятся до 27 августа 2021 года. Само по себе тыловое обеспечения войск, сражающихся с неприятелем на линии фронта, подготовка и доставка пополнения, ротация сил – является очень сложной задачей, требующей кропотливой подготовки и проработки на ровне с организацией военных операций. То есть МТО является неотъемлемой частью организации подготовки в ведении военных действий.

Напоминаем, что ранее такие же учения прошли в Южном военном округе.

ДИМК МО РФ сообщает: «Комплекс специальных учений проводится в три этапа и проходит в период с 19 июля по 27 августа 2021 года под общим руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова.

Проведение специальных учений завершает комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей всех видов обеспечения Вооруженных Сил и является контрольным этапом проверки их готовности к совместному стратегическому учению «Запад-2021». В этом году состоятся специальные учения структур МТО, инженерных войск, подразделений военной полиции и комендантских подразделений на территории Республики Беларусь.

Не секрет, что Южное и Западное стратегические направления сейчас в приоритете, поскольку именно здесь НАТО и её партнёры проводят манёвры практически без перерыва.

ДИМК МО РФ подчёркивает: «В ходе учений органами военного управления войсками (силами) на полигонах, аэродромах и в морских акваториях отрабатываются задачи всех видов обеспечения войск (сил), в том числе РЭБ, инженерного, радиационной, химической и биологической защиты, гидрометеорологического, топогеодезического и навигационного, материально-технического, медицинского, а также специальных видов обеспечения Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота, органов военно-политической работы и военной полиции».

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