Военные министры России и Египта договорились об усилении сотрудничества

Аргументы Недели → Армия 13+

24 августа 2021, 13:48

Фото: Соцсети

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны и военной промышленности Арабской Республики Египет генерал-полковником Ахмедом Заки. В ходе двусторонней встречи стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Стороны провели встречу в Москве, а заодно и заседание совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Напоминаем, что Египет участвует и в форуме «Армия-2021», и в Армейских международных играх.

Министр обороны Египта в ходе переговоров заявил: «Прогресс, достигнутый за столь короткий срок в развитии различных направлений военного сотрудничества, еще раз подтверждает, что мы идем по правильному пути. Мы преисполнены желания и дальше развивать это сотрудничество во всех областях и в духе взаимного доверия».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости