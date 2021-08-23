Коллективный Запад вновь не признал Крым российским – господа, вы опоздали на 238 лет

Аргументы Недели → Армия 13+

23 августа 2021, 17:53 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Участники так называемой «крымской платформы» вновь не признали Крым – российским. Сборище прошло в Киеве, в атмосфере оголтелого русофобства. Собравшиеся на нём существа отрицают очевидное. Хорошо напомним им, что со своей декларацией - «не признавать изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя» они опоздали белее чем на 238 лет.

Запад, пропагандирующий верховенство справедливости и права, вновь отступает от свих принципов в угоду геополитическим устремлениям. Незаконность передачи Крыма и Севастополя из состава РСФСР - очевидна, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе этого признавать не желают, по вполне понятым причинам. То, что Украина, после выхода из состава СССР, обязана была вернуть Крым России – также сомнению не подлежит. Но Киев не осуждён за бесчестную политическую игру, поскольку действует в фарватере геополитики США.

Напоминаем господам на Западе, что Крым вошёл в состав России 8 апреля 1783 года в соответствии с указом Екатерины Великой императрицы Всероссийской. 14 июня того же года началось строительство Севастополя опять же по высочайшему повелению российской императрицы. Этот факт был признан всеми ведущими мировыми, то есть европейскими державами. И он не оспаривался даже после поражения Российской империи в так называемой «нулевой» мировой войне 1853-1856 годов.

Кстати мнение США в 1783 году и вообще в конце 18 века мало кого интересовало. К тому же, Вашингтон должен благодарить, что Екатерина вторая не направила в Северную Америку Александра Суворова с русскими войсками в 1775 году для подавления восстания американских колонистов, как того желал Лондон. В противном случае, самих США сейчас бы не было на политической карте мира.



Среди участников «крымской платформы» (кп) есть: Вена, Париж, Стокгольм и Берлин, которые в 1783 году признали Крым за Россией. Многих стран, вошедших в состав «кп» в 1783 году вообще, не было и это: Северная Македония, Черногория, Грузия, Румыния, Молдавия и Болгария, позже получившие свободу от Турции только благодаря России, вот она – чёрная неблагодарность. Не было тогда на политической карте мира: Эстонии и Латвии, Финляндии, Словении, Чехии, Италии и других, то есть большинства списка этого пресловутого «кп». Собственно Украина появилась только в 1918 году, а территория её была значительно меньше, чем сейчас. Восточные области, Причерноморье и Закарпатье и западные области она получила только благодаря ВКП(Б). ТО есть в соответствии с украинскими же законом о декоммунизации, Незалежная, по идее, должна добровольно вернуть России: Донбасс, Харьковскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области и Закарпатье. А вместо того Киев устраивает сборище русофобов и потомков нацистских коллаборационистов. Стоит ли Москве вообще обращать внимание на этот шабаш? Пожалуй – нет, он сам себя изживёт со временем.

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