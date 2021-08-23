Путин: Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России

Аргументы Недели → Армия 13+

23 августа 2021, 16:55

Фото: Соцсети

Президент РФ Владимир Путин в понедельник на церемонии закладки новых кораблей и подлодок, которая состоялась в рамках форума «Армия-2021» заявил, что ВС РФ будут и впредь совершенствовать систему базирования Военно-морского флота и развивать военно-морской потенциал страны. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

Владимир Путин сказал: «Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России, совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота…оснащать корабли новейшим вооружением и техникой, отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях, в дальних морских походах… Будем проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах Мирового океана».

Он подчеркнул: «Такие масштабные и ответственные задачи обусловлены геополитическим положением нашей страны, ее ролью в мировых делах».

По видеосвязи Верховный главнокомандующий дал распоряжение на закладку боевых кораблей для ВМФ на ведущих судостроительных предприятиях РФ.

Агентство «Интерфакс» уточняет: «Речь идет о закладке двух атомных подводных крейсеров «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской» на АО «Севмаш», еще двух ДЭПЛ– «Можайск» и «Якутск» в Санкт-Петербурге и двух корветов – «Грозный» и «Буйный» в Комсомольске-на-Амуре».

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