Герасимов оценил мастерство военных поваров армий стран Азии

Аргументы Недели → Армия 13+

23 августа 2021, 16:40

Фото: Соцсети

Как известно, на пустой желудок воевать вовсе несподручно, а служить в мирное время – тем более. Поэтому организации питания личного состава в ходе учёбы и в боевой обстановке во всех передовых армиях мира уделяется огромное внимание. На АрМИ к этой дисциплине командование и гости всегда проявляют повышенный интерес.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в день официального открытия седьмых Армейских международных игр посетил «Фестиваль национальной кухни», который состоялся на полигоне Алабино. В этом году он посвящён азиатской кухне. В конкурсе принимают участие повара и пекари военных округов и флотов разных стран и представители Росгвардии, и МЧС России. Они, в частности, показали «мастер-класс» по приготовлению блюд Азиатской национальной кухни. Своё мастерство продемонстрировали повара из Таджикистана, Вьетнама, Израиля, Таиланда, Камбоджи, Сирии, Индии, Китая, Японии и других стран.

ДИМК МО РФ сообщает: «Валерий Герасимов и гости познакомились и смогли продегустировать блюда более 30 стран Азиатского региона».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости